Controlli dei Carabinieri nelle aziende del Salento, scoperte 24 imprese irregolari

Dopo la pausa estiva – nel solo mese di settembre – sono riprese le attività di controllo.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e l’Arma Territoriale, nei comuni di Galatina, Copertino, Nardo, Salice Salentino, Carmiano, Veglie e Guagnano, hanno svolto un’intensa attività di vigilanza nel settore agricolo ed edile.

Nel corso delle verifiche, sono state controllate ben 30 aziende di cui 24 sono risultate irregolari, esaminate 166 posizioni lavorative che hanno fatto emergere 43 lavoratori irregolari e 15 in nero.

Inoltre, sono state riscontrate violazioni in materia di orario di lavoro e tracciabilità della retribuzione.

È al vaglio degli inquirenti la posizione di 24 persone (tra datori di lavoro e responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro) soprattutto nel settore edile.

Ben 8 sono stati i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, nello specifico, 6 per lavoro nero (superamento del 10% della forza presente sul luogo di lavoro priva di regolare assunzione) e 2 per gravi irregolarità circa la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In totale, sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 93mila ed ammende per circa 186mila.