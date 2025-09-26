Controlli dei Carabinieri nel settore turistico-alberghiero, scoperti 34 lavoratori irregolari e uno in nero

Nel periodo che va dal 10 al 25 settembre 2025, nell’ambito di un’attività ispettiva pianificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale per la Tutela, la Vigilanza e la Sicurezza del Lavoro, militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce, insieme al personale dell’Itl e con il supporto dell’Arma Territoriale del Comando Provinciale, hanno svolto un’importante operazione di controllo nel settore turistico-alberghiero.

L’obiettivo è stato quello di verificare la veridicità delle prenotazioni di cittadini extracomunitari da avviare al lavoro nella prossima stagione estiva, contrastando il lavoro sommerso, l’intermediazione illecita e il caporalato, oltre a controllare il rispetto delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante l’attività, sono state ispezionate 16 aziende, di cui 13 sono risultate irregolari.

Due sono state sospese per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza in quanto i lavoratori dipendenti non avevano ricevuto la dovuta formazione sui rischi presenti sui luoghi di lavoro.

In totale sono state controllate 70 posizioni lavorative e ben 34 sono risultate irregolari e una in nero. Sono state inoltre comminate ammende per 93mila euro e sanzioni amministrative per 12mila e 500.

Tredici le persone saranno deferite all’ Autorità Giudiziaria perché ritenute responsabili delle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le principali riguardano la mancata formazione del personale sui rischi presenti sui luoghi di lavoro, l’assenza di misure antincendio, mancato adeguamento delle misure igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro, mancata sorveglianza sanitaria e mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

L’attività ispettiva proseguirà con ulteriori controlli per garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.