730mila euro sottratti a tassazione. Scoperti officina, ortofrutta e negozio di abbigliamento sconosciuti al Fisco

I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Otranto, negli ultimi giorni, nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare l’evasione tributaria, hanno scoperto, anche a seguito di analisi di rischio mirate, di controllo economico del territorio e di riscontri preliminari, un’officina di riparazioni meccaniche di veicoli in genere, un’attività ortofrutticola e un negozio di abbigliamento, siti rispettivamente nel comune di Uggiano La Chiesa e Otranto, completamente sconosciuti al fisco.

Al momento dell’intervento presso le rispettive sedi attività di impresa, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto svariata documentazione extra-contabile (documentazione ‘in nero’), che ha consentito di ricostruire, grazie anche all’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, il reddito non dichiarato al fisco, quantificato in 730mila euro di ricavi sottratti a tassazione.