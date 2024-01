Scoperti oltre 3.000 litri di gasolio agricolo detenuti illegalmente, scattano sequestro e due denunce

Nell’ambito di un’attività investigativa mirata, le Fiamme Gialle della Compagnia di Gallipoli e della Tenenza di Casarano hanno sequestrato, in due distinte operazioni, oltre 3.000 litri di gasolio per uso agricolo destinato a fini diversi.

In particolare, all’interno di due capannoni siti a Racale e Casarano è stato rinvenuto il ‘gasolio agevolato’, detenuto illegittimamente da due responsabili.

Nel corso dell’attività, a seguito dell’analisi di campioni del prodotto sequestrato, è stato altresì riscontrato dai militari che una parte del carburante era stato utilizzato per rifornire i mezzi nella loro disponibilità, attraverso l’utilizzo di due pompe elettriche dotate di pistola erogatrice.

Per tale ragione i due responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce per non aver pagato l’imposta sui prodotti energetici (la cosiddetta accisa).

Il carburante, insieme alle pompe elettriche, è stato sottoposto a sequestro.

Sono in corso ulteriori indagini di natura fiscale volte alla alla quantificazione dei tributi evasi.