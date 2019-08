Torre dell’Orso, aveva piazzato lettini e ombrelloni nella spiaggia libera. I Carabinieri si fingono turisti e lo incastrano

Si sono presentati come comuni turisti al titolare di un lido di Torre Dell’orso chiedendo informazioni sul costo del noleggio di lettini e ombrelloni. E il gestore, credendo di trovarsi dinanzi a nuovi clienti, ha dato la sua ampia disponibilità ad affittare quelle attrezzature già ben posizionate nell’area libera attrezzata. Il tutto alla modica cifra di 30 euro.

Peccato però che quei vacanzieri non fossero proprio dei turisti per casò, bensì dei Carabinieri che subito hanno contestato all’imprenditore una violazione amministrativa (ai sensi dell’art. 24 reg. codice della navigazione sanzionato dall’ art. 1164 c.d.n.) per aver utilizzato una porzione di area demaniale in concessione ad uso “spiaggia libera attrezzata” collocando ombrelloni e sdraio in difformità alla concessione

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce e della Stazione del capoluogo, insieme agli uomini della Capitaneria di Porto di San Foca, hanno preso atto del fatto che il titolare dello stabilimento, munito di regolare concessione per l’utilizzo dell’area demaniale, già dalle prime ore del mattino, aveva posizionato ulteriori 22 ombrelloni e 44 lettini, in una parte di spiaggia che avrebbe potuto utilizzare solo nella forma dell’ “area libera attrezzata”.

Aveva insomma impedito di fatto la libera fruizione dell’area agli altri utenti della spiaggia.