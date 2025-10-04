Sequestrati 600 capi contraffatti in un outlet salentino, segnalate due persone

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce ha sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori griffati i marchi delle più famose case di moda.

In tale contesto, durante un’attività di controllo economico del territorio nell’hinterland salentino, i militari della Compagnia di Maglie hanno eseguito un intervento presso un noto punto di vendita outlet, all’interno del quale si vendevano vari tipi di capi di abbigliamento, calzature e accessori con marchi contraffatti, dei quali sono in corso accertamenti per accertarne la provenienza.

Nell’ambito dell’attività di controllo, diretta alla tutela del tessuto produttivo e dell’imprenditoria onesta e finalizzato a salvaguardare il consumatore finale dall’acquisto di merce contraffatta e potenzialmente pericolosa per la salute, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di quasi 600 capi contraffatti, il cui valore commerciale complessivo ammonta a circa 25mila euro, oltre a segnalare due persone all’Autorità Giudiziaria.

Naturalmente, il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata qualora intervenga sentenza irrevocabile di condanna.