Nella busta della spesa, più di 2 chili di marijuana: 34enne finisce in carcere

Fermato per un controllo non riesce a nascondere il nervosismo e alla fine finisce nei guai perché nella busta della spesa, trovata in auto dagli uomini in divisa, ‘nascondeva’ poco più di due chili di marijuana. Tanto è bastato a far scattare l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente. Così, una volta concluse le formalità di rito, per un 34enne si sono aperte le porte del Carcere.

Tutto è cominciato nella serata di ieri, quando gli investigatori della Squadra mobile di Lecce – impegnati nei consueti servizi di osservazione e controllo antidroga in alcune zone nella periferia a nordest del capoluogo salentino – hanno proceduto al controllo di un giovane che, come detto, non è riuscito a nascondere il nervosismo. Di fronte a quel comportamento, i poliziotti hanno eseguito un’approfondita ispezione del veicolo che ha consentito di rinvenire la marijuana. Sotto il sedile, all’interno di una normale busta della spesa, gli agenti hanno trovato due confezioni, in cellophane trasparente, di identica forma e dimensione, perfettamente elettrosaldate. All’interno c’erano le infiorescenze, poco più di due chili in totale (2,110 per essere precisi). Il successivo narcotest ha reagito positivamente ai derivati dei cannabinoidi vietati dalla legge.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, il 34enne è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.