Sospettato di fare parte di un’associazione dedita al narcotraffico, scatta un sequestro da 900mila euro

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito in un Comune della Provincia di Lecce un decreto di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Lecce – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta formulata dal Direttore della Dia.

Si tratta di un patrimonio dal valore di circa 900mila euro, riconducibile ad un noto pregiudicato del posto (allo stato, salvo ulteriore verifica successiva nella fase decisoria con il contraddittorio con la difesa), ritenuta persona socialmente pericolosa sulla base delle attività investigative condotte.

L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali, è stato recentemente raggiunto da due provvedimenti cautelari emessi rispettivamente nel febbraio 2024 dalla Dda di Firenze e nel novembre 2024 dalla Dda di Lecce perché risulterebbe associato a un’associazione internazionale dedita al narcotraffico.

L’interessato, infatti, sarebbe ben inserito in un’organizzazione malavitosa dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e avrebbe persino agevolato la latitanza di un pregiudicato salentino, all’epoca ricercato perché gravato da ordinanza di custodia cautelare in carcere per gravi reati tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso.

Le indagini patrimoniali hanno consentito di accertare come l’uomo abbia posto in essere condotte finalizzate a dissimulare gli investimenti derivanti dai proventi delle attività illecite, accumulando, così, beni di pregio, tra cui una villa con piscina, di valore sproporzionato rispetto ai modesti redditi del nucleo familiare, in buona parte derivanti da indennità di disoccupazione agricola e sussidio di cittadinanza.

Il sequestro finalizzato alla successiva confisca ha interessato la villa con piscina, un locale deposito, tre terreni agricoli, un autoveicolo e cinque rapporti finanziari.