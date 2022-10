“C’è un pacco di giocattoli sospetto”. Nella scatola erano nascosti 3 chili di cocaina purissima

Qualcosa non tornava in quel pacco di giocattoli arrivato nel Salento dall’Olanda. Una cosa in particolare non è sfuggita a chi si occupa di spedizioni: la scatola pesava molto di più di quello che avrebbe dovuto contenere. Non poteva essere uno sbaglio. Il sospetto è stato sospetto talmente forte che alla fine è stato richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò che, alla fine, hanno confermato i dubbi: nella confezione erano nascosti più di 3 chili di cocaina purissima.

I fatti risalgono a ieri, 7 ottobre. L’orologio aveva da poco segnato le 21.00, quando gli agenti hanno bussato alla porta di un’azienda di spedizioni di Galatone. Non era una visita causale ma la risposta ad una segnalazione. Un intermediario logistico di spedizioni internazionali di una piattaforma on-line, infatti, aveva manifestato i suoi dubbi su un plico proveniente dall’Olanda ricevuto tramite corriere. L’uomo, seguendo le indicazioni sul documento di accompagnamento avrebbe dovuto aprire il pacco, ma nel corso delle sue mansioni si è accorto che il peso della scatola era eccessivo rispetto al contenuto e ha così ha chiamato la Polizia.

Una volta aperto il pacco, gli uomini in divisa hanno trovato all’interno altri due plichi sigillati contenenti dei giocattoli in plastica leggera destinati ai bambini, ma effettivamente il peso della scatola era eccessivo rispetto al contenuto. Così hanno proceduto a sezionare le pareti dell’imballaggio scoprendo dei pannelli in policarbonato alveolare di colore blu, contenenti polvere bianca, per un peso totale lordo pari a 3,195 chilogrammi.

La sostanza a seguito di test cromatico (Narcostest) ha dato positività per la cocaina.

Dell’operazione è stato informato il P.M. di turno che ha disposto il sequestro di tutto il materiale rinvenuto, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il proseguio delle indagini.