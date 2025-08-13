Controlli straordinari della Polizia a Gallipoli, sequestrati 44 kg di prodotti ittici

A seguito delle decisioni prese in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha ordinato una serie di servizi straordinari di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Polizia di Gallipoli. L’obiettivo principale di queste operazioni, condotte interamente dalla Polizia di Stato il 12 agosto, è stato il rafforzamento della sicurezza pubblica e il contrasto all’illegalità, con un focus particolare sui controlli amministrativi e sull’occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’intervento ha prodotto numeri significativi, che testimoniano l’ampiezza e l’efficacia dei controlli: 209 sono state le persone identificate; 50 i veicoli controllati e 5 i pubblici esercizi ispezionati

Queste attività mirate sono state pensate per garantire una maggiore regolarità e sicurezza sia per i residenti che per i numerosi turisti che affollano la città in questo periodo.

L’operazione non si è limitata a semplici controlli, ma ha portato a provvedimenti concreti e sanzioni per diverse violazioni: due esercizi sono stati sanzionati per l’occupazione illecita del marciapiede, con l’immediato ripristino dei luoghi. Altri due esercizi sono sotto valutazione per la stessa infrazione; diverse violazioni amministrative in corso di contestazione, tra cui la mancata esposizione delle autorizzazioni e l’assenza di tabelle alcolemiche e dispositivi per il controllo del tasso alcolemico e infine sono stati sequestrati di 44 kg di prodotti ittici: durante i controlli, gli agenti hanno notato dei prodotti esposti in modo sospetto. Con l’intervento degli ispettori Asl, è stato accertato che 24 kg di pesce erano esposti senza adeguate garanzie di conservazione e provenienza. A un altro esercizio, ne sono stati sequestrati ulteriori 20 kg. In totale, sono state inflitte sanzioni per 3.000 euro per la mancanza di documentazione che attestasse la tracciabilità del prodotto.

Queste azioni dimostrano la determinazione delle forze dell’ordine nel tutelare i consumatori e nel garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie.