Durante le perquisizioni spuntano marijuana, cocaina e hashish: un arresto e due denunce

Galatina, Aradeo e Sogliano Cavour. Sono questi i comuni su cui gli investigatori della Squadra mobile di Lecce e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina hanno acceso i riflettori con l’aiuto delle pattuglie del locale Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale. Attenzione legata alla consueta attività di contrasto allo spaccio degli stupefacenti. In questo contesto vanno inquadrate le perquisizioni che si sono concluse con l’arresto, in flagranza di reato, di un 22enne e il deferimento in stato di libertà, ‘scattato’ nei confronti di due giovani, accusati a vario titolo di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Marijuana, hashish e cocaina, per la precisione.

Tutto è cominciato, quando gli agenti della Polizia, impegnati nei servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Lecce, hanno setacciato tutti gli immobili finiti sotto i riflettori. In una delle abitazioni ispezionate, gli uomini in divisa hanno trovato circa 300 grammi di haschish e marjiuana. In un’altra dimora, invece, circa 8 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

L’arrestato è finito ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per le valutazioni sulle responsabilita penali contestate.