D’Aversa, “Fare una prestazione al 120%. Ciò che faranno loro dipende anche da noi”. I convocati

Mancherà Almqvist, per lui una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, le valutazioni circa il rientro saranno fatte al termine della sosta, ma per il resto ci sono tutti, compreso Blin e, udite udite, Dermaku.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà impegnati contro il Milan.

“Il Milan ha nel Dna il fatto di giocare in Champions al meglio e per noi è importante sapere di dover affrontare una grande squadra e non quella vista con l’Udinese, dovremo portare in campo quella rabbia e delusione per il risultato di Roma”, ha affermato il tecnico alla vigilia della gara.

“Mancando Almqvist, abbiamo un calciatore che l’anno scorso ha fatto un grande campionato segnando molto in quella posizione.

Dopo la gara di Roma, dobbiamo sempre scendere in campo a viso aperto, affrontiamo un avversario diverso, con giocatori che fanno bene a campo aperto. Dpo la sfida dell’Olimpico, a fine partita, avrei voluto spaccare lo spogliatoio, sapevo come avevano lavorato i ragazzi e domani non ci potremo permettere di commettere errori.

Loro sono completi, hanno un centrocampo molto fisico e nella scelta dell’undici inziale si tiene conto dell’equilibrio e dove collocare i giocatori che nelle varie zone possano rendere al meglio.

La situazione ambientale conta tanto e contro l’Udinese si respirava un clima diverso rispetto alla Champions. Noi domani avremo il tutto esaurito e dobbiamo cercare di fare una prestazione al 120%, poi, ciò che faranno loro dipende da loro, ma anche da noi e si vedrà domani.

Scendiamo in campo sempre con entusiasmo e la voglia di mettere in difficoltà tutti, l’unica cosa che bisogna migliorare sono gli errori al termine.

Analizziamo sempre la partita, l’aspetto positivo di domenica scorsa è il fatto che quando abbiamo subito il pari, si è cercato di vincere e avremo dovuto gestire meglio la palla e non farci impensierire dal fatto che la partita sta terminando.

Abbiamo programmato un lavoro per fare sì che arrivassimo al meglio in questo impegno. Loro hanno avuto molto dispendio fisico e mentale martedì, ma hanno una struttura tale da fare in modo che possano disputare molti impegni. Domani dovremo andare in campo aggressivi, orgogliosi e con la voglia di vincere più duelli personali possibili.

I giocatori veloci hanno fibre differenti rispetto altri. Siamo stati bravi perché abbiamo avuto solo due infortuni muscolari e sotto l’aspetto numerico siamo molto sotto la media.

Blin ha una condizione di circa 30 minuti, ma conoscendo il ragazzo, mi darebbe la disponibilità per 90.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 27 calciatori per la sfida con i meneghini, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone, Samooja

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kana, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Banda, Burnete, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.