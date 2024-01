Disordini durante Casarano-Barletta, scattano altri sette provvedimenti di Daspo

A distanza di oltre un mese dalla sfida che ha visto impegnati il Casarano e il Barletta, nel corso della quale sono avvenuti una serie di disordini, ancora Daspo nei confronti dei tifosi di entrambe le compagini.

Dopo i tre emessi nella giornata del 20 dicembre scorso, in seguito a ulteriori approfondimenti investigativi, gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano hanno identificato altre persone appartenenti alle tifoserie casaranese e barlettana, autori di condotte gravemente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In considerazione di questo, il Questore della provincia di Lecce Vincenzo Massimo Modeo ha promulgato nei loro confronti sette nuovi provvedimenti della durata minima di tre anni per cinque tifosi e di quattro e cinque anni per gli altri due notificati l’11 gennaio.

Il giorno del match, prima del fischio d’inizio i barlettani, avevano forzato il cordone delle forze dell’ordine e fatto esplodere un grosso petardo che aveva ferito al piede un poliziotto.

Mentre, al termine dell’incontro, la tifoseria casaranese si era scagliata contro gli agenti e diversi operatori erano rimasti feriti.