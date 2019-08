Scarica liquami fognari in un uliveto, nei guai un autotrasportatore di Nardò

Stava scaricando, quasi indisturbato, liquami fognari in un uliveto quando è stato sorpreso dai Carabinieri, che hanno immediatamente fermato l’autore dello smaltimento illecito. Ad essere deferito in stato di libertà, a Leverano, è stato un uomo sorpreso dagli uomini in divisa mentre scaricava liquami in un uliveto, in località “Zanzara”.

Il 53enne di Nardò si era messo a bordo di un camion cisterna attrezzato per lo spurgo dei pozzi neri. Alla guida del mezzo attrezzato, l’uomo si è recato in località “zanzara” dove ha pensato bene di disfarsi dei liquami raccolti, all’interno di un uliveto. Così facendo, un’area di circa 300 mq è stata inquinata dallo smaltimento illecito ad opera del 53enne.

Ma qualcosa è andato storto nel piano di G. V., queste le sue iniziali, che non ha potuto terminare indisturbato. A deferire in stato di libertà il neretino sono stati i Carabinieri della stazione di Porto Cesareo, che l’hanno sorpreso sul fatto. L’autocarro è stato, poi, sottoposto a sequestro dai militari.