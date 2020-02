Un falò a cielo aperto con i rifiuti della sua impresa. Deferito un uomo a Lequile per smaltimento illecito

Aveva pensato bene di smaltire in maniera illecita i rifiuti provenienti dalla sua attività di impresa. Aveva scelto per fare il falò di questo materiale che avrebbe dovuto smaltire in maniera ben diversa un terreno di pertinenza all’azienda di sua proprietà a Lequile, in località “Pozzino”.

L’operazione, tuttavia, non è passata indifferente al personale della Stazione dei Carabinieri della Forestale di Lecce, che si sono presentati su quel terreno e dopo aver individuato l’uomo, lo hanno prima identificato recuperandone le generalità e poi deferito in stato di libertà.

L’operazione degli uomini della Forestale dell’Arma si inserisce in una più ampia azione di prevenzione e repressione del grave fenomeno della combustione illecita dei rifiuti che genera un inquinamento a cielo aperto dannoso per tutta la collettività.