Abbandona rifiuti di ogni tipo sul terreno di un parente, i Carabinieri lo deferiscono in stato di libertà

Ha pensato bene in questi giorni di festa non solo di uscire da casa ma anche di smaltire in modo illecito rifiuti pericolosi e non. E per farlo si è recato in un terreno di proprietà di un suo parente a Taviano, in località ‘Li Tronci’, per depositare e abbandonare in maniera impropria spazzatura di ogni tipo, anche pericolosa.

10 metri cubi di materiale plastico e ferroso, tra cui teli, secchi e tubazioni in plastica, materiale in nylon, contenitori in polistirolo, bombolette in alluminio di varia natura, derivanti dall’attività agricola, tutti lasciati in modo incontrollato su un’area agricola di 50 metri quadrati.

Per questo motivo il personale forestale della Stazione dei Carabinieri di Gallipoli ha deferito in stato di libertà l’uomo di Taviano che si è macchiato di tale reato. L’area ed i rifiuti speciali sono stati sottoposti a sequestro preventivo.