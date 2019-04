Gozzo in avaria, la Guardia Costiera aiuta due persone in difficoltà

Il ‘giretto’ serale in mare, complice anche il bel tempo, si è trasformato in una disavventura per due persone che hanno dovuto chiedere aiuto alla Guardia Costiera di Gallipoli. Si trovavano a bordo di un gozzo nello specchio d’acqua che bagna il porticciolo del Canneto, quando hanno dovuto fare i conti con un’avaria all’elica.

Un guasto improvviso che ha costretto i malcapitati a chiamare il numero blu 1530 per le emergenze in mare, sempre attivo gratuitamente. Ascoltato il racconto dell’accaduto, la Capitaneria ha inviato nel punto segnalato nella telefonata la motovedetta specializzata CP 327.

Nel giro di pochissimi minuti, gli uomini in divisa hanno raggiunto l’unità in difficoltà. Dopo essersi sincerati delle condizioni di salute degli occupanti, i militari sono riusciti a ripristinare l’elica in avaria. Il gozzo ha così ripreso la navigazione, ma per ragioni di sicurezza è stato scortato dalla motovedetta fino al porticciolo del Canneto.

I due malcapitati hanno toccato terra quando era ormai sera, ma fortunatamente stavano bene. Non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.