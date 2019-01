Sorpreso con oltre mezzo chilo di droga: era appena uscito dal Carcere. Espulso dall’Italia uno spacciatore ‘seriale’

Era stato arrestato per droga, ma dopo un periodo trascorso in Carcere, un 25enne del Gambia aveva “riconquistato” la libertà. Essersi lasciato alle spalle Borgo San Nicola non è bastato a fargli cambiare abitudini se è finito (ancora) nei guai. Gli uomini in divisa lo hanno sorpreso con oltre mezzo chilo di droga, nascosta addosso. Questo secondo episodio, alla fine, gli è costato caro. Nella serata di ieri ha salutato Lecce e, a breve, lascerà anche l’Italia per tornare nel suo paese di origine.

I fatti

Partiamo dalla fine. Il giovane straniero era stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria che lo avevano “pizzicato”, a pochi passi dalla stazione, con oltre mezzo chilo di droga. Uno dei tanti risultati ottenuti dai controlli «ad alto impatto» voluti dalla Questura per rendere più sicura la città. Dopo la ‘scoperta’, per il 25enne si erano aperte le porte del Casa circondariale di Lecce fino a ieri mattina, quando è stato scarcerato.

Il nome dell’uomo, però, era già “conosciuto”. Era già finito nei guai, a settembre, durante l’Operazione “Green Bay” degli agenti della Squadra Mobile denominata nel corso della quale furono arrestati 16 stranieri. L’accusa per tutti era detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In pratica, hanno approfittato dell’estate e della presenza di numerosi turisti per ‘spacciare’ a Baia Verde, una delle località più frequentate di Gallipoli che ha dato il nome al blitz.

Tanto è bastato. Il 25enne – Irregolare sul territorio nazionale perché sprovvisto di permesso di soggiorno e senza documenti d’identità – non appena uscito dal Carcere è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera notificatogli dagli agenti della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce.

Nella serata di ieri è stato accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Caltanissetta, dove verrà rimpatriato nel paese di origine.