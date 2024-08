Birra e Sound, gli organizzatori sospendono i concerti in segno di lutto

La notizia tragica che ha colpito la comunità salentina e il Festival Internazionale della Birra di Birra e Sound, quella riguardo all’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi all’ingresso di Leverano, sono deceduti due commercianti di San Pietro in Lama, operatori esterni all’evento, ha fatto sì che in segno di profondo cordoglio e rispetto per le famiglie delle vittime, gli organizzatori hanno preso la decisione di sospendere i concerti previsti per la serata odierna. I Tamburellisti di Otranto e i SuRealistas, quindi, non si esibiranno.

“Siamo vicini alle famiglie delle vittime in questo momento difficile”, hanno dichiarato gli organizzatori di Birra e Sound.

La parte gastronomica e l’animazione con artisti di strada proseguiranno regolarmente, offrendo ai visitatori un’atmosfera più raccolta e rispettosa. La programmazione musicale riprenderà secondo il calendario previsto a partire da domani.