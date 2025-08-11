Furto di rame nel presidio riabilitativo di Casarano-Supersano, sospesi i trattamenti fisioterapici ambulatoriali

A causa di un furto di cavi elettrici, la sede del Presidio Riabilitativo Distrettuale di Casarano-Supersano dell’ASL di Lecce sta affrontando un’interruzione di corrente. Questa situazione, che si prevede durerà per alcuni giorni, ha reso necessario un aggiornamento sulle attività e sui servizi disponibili per la settimana dall’11 al 16 agosto.

A seguito dell’assenza di energia elettrica e della conseguente inagibilità degli ambienti, l’Asl è costretta a sospendere temporaneamente i trattamenti fisioterapici ambulatoriali presso la sede di Casarano-Supersano. La priorità è garantire la sicurezza dei pazienti e del personale. Non appena i collegamenti verranno ripristinati e gli ambienti torneranno idonei, le attività riprenderanno regolarmente.

Per qualsiasi necessità, chiarimento o richiesta di informazioni, l’ASL invita i cittadini a utilizzare i seguenti contatti: [email protected]; 333 4919293

I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Si raccomanda di consultare i canali ufficiali dell’Asl di Lecce per eventuali aggiornamenti sulla situazione e sulla riapertura completa dei servizi.