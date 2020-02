La casa di una coppia di Trepuzzi centrale dello spaccio di cocaina per i giovani del posto. Tre arresti

Le indagini dei Carabinieri, lunghe e certosine, che sono sviluppate dal febbraio all’agosto 2019, hanno certificato una florida attività di spaccio di cocaina tra i giovani di Trepuzzi e dei comuni limitrofi. Centrale di questa attività di vendita di droga il domicilio di una coppia, nella zona vicino ad un supermercato.

Così le Forze dell’Ordine della sezione operativa della Compagnia di Campi Salentina hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di M. T., queste le sue iniziali, 27enne, nata a Tricase e residente a Trepuzzi; C. M. M., 30enne, nato a Poggiardo, pregiudicato; C. L. G., 26enne di Trepuzzi, nato a Campi Salentina.

Le indagini hanno certificato non meno di 7 differenti cessioni ad altrettanti acquirenti, con un costo al grammo di circa 70 euro. Alcuni clienti erano assidui frequentatori dell’area di spaccio, arrivando a spendere fino a 3/4mila euro in cocaina e la compravano anche 4 volte a settimana.

Addirittura i coniugi avevano anche un “libro mastro” dove annotavano tutti i crediti che vantavano nei confronti dei vari acquirenti e i relativi importi dovuti.

Il pm titolare delle indagini è Luigi Mastroniani e il gip che ha emesso i provvedimenti restrittivi è la dott.ssa Cinzia Vergine. Ovviamente le attività continueranno per valutare il coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati portati presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce.