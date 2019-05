Trovato con 15 grammi di Shaboo, la droga di Breaking Bad: nei guai 55enne

È stato beccato dai Carabinieri della stazione di Lecce principale con 15 grammi di droga sintetica, la “shaboo” nota per i suoi effetti euforici immediati e dieci volte più ‘potenti’ della cocaina, 310 grammi di mannite e più di mille euro in contanti, 1145 per l’esattezza. Tanto è bastato per essere arrestato in flagranza di reato. A finire nei guai, insomma, è Eslabon Pascua Primitivo Jr, 55enne originario delle Filippine, ma residente nel capoluogo barocco.

I guai per lui sono cominciati quando gli uomini in divisa hanno fatto scattare la perquisizione personale e locale che ha permesso di rinvenire la droga protagonista di “Breaking bad”, la nota serie in cui un professore di chimica si trasforma in un narcotrafficante di cristalli.

E ancora, la sostanza solitamente utilizzata per tagliarla, ma anche una consistente somma di denaro, probabilmente il provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale trovato dai militari è finito sotto sequestro, mentre il 55enne, una volta concluse le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.