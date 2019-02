Spaccio tra le mura di casa: nei guai due giovani ‘sorpresi’ con droga di ogni tipo

Sono stati sorpresi con droga di ogni tipo, da ‘spacciare’ restando comodamente in casa. Tant’è che quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della loro abitazione per un controllo hanno ‘trovato’ anche un acquirente. I guai per due giovani, una 25enne di Lecce e un 28enne di San Donato, sono cominciati durante la visita “inaspettata” dei Carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce.

La perquisizione domiciliare

Durante il controllo nell’abitazione in cui convivono i militari hanno trovato droga di ogni tipo: 43 grammi di hashish, 14 di marijuana e 3 di cocaina. Non solo, è stato ritrovato anche tutto il materiale necessario al confezionamento di dosi. E la somma di circa 52 euro, in contanti. Stupefacente, denaro e kit sono stati sequestrati, mentre per la coppia è scattata una denuncia a piede libero.

Non erano soli. All’interno dell’abitazione c’era anche un acquirente, un 29enne leccese, trovato in possesso di poco meno di un grammo di marijuana (0,80 grammi, per la precisione). Tanto è bastato per essere segnalato alla competente Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.