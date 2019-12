Colpi di pistola sulla serranda, sparatoria in un’area di servizio sulla Maglie-Lecce

Un risveglio tutt’altro che sereno per il titolare di un’area di servizio sulla strada statale Maglie-Lecce. Questa mattina, infatti, l’uomo si è recato sul posto di lavoro per aprire la sua attività, come ogni mattina, ma ha trovato qualcosa fuori posto, un danno visibile.

La serranda del locale era forata da alcuni colpi di proiettile che hanno danneggiato anche la vetrata della porta di ingresso. Non sono stati risparmiati dai danni anche gli interni dell’esercizio che hanno subito i colpi di pistola. Per fortuna, nessun ferito.

Ad essere colpiti dai proiettili sono stati anche il bancone all’interno del bar ed una parte degli arredi, per un danno ancora in corso di quantificazione. Grazie alle indagini, i Carabinieri della stazione di Cavallino, con il supporto della Sezione operativa Nor del Comando di Lecce hanno appurato che i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da un uomo con il viso coperto prima dell’orario di apertura del locale.

Non sono ancora chiare le dinamiche e le cause del gesto. Solo ulteriori indagini potranno fare luce sull’accaduto.