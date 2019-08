Spari nella notte a Lecce, nel mirino autovettura parcheggiata in Via Cudazzo

Dopo la sparatoria a Soleto nella quale alcuni colpi di arma da fuoco sono stati rivolti all’indirizzo del 32enne di Martano, Alberto Specchia, costretto al ricovero in ospedale, a pochissimi giorni di distanza in Salento si è tornati a sparare.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 24.30, in Via Ada Cudazzo a Lecce, ignoti, hanno esploso alcuni proiettili all’indirizzo di un’autovettura, una Fiat Punto, parcheggiata nella via cittadina.

Nello specifico sono stati tre gli spari e hanno danneggiato il lunotto posteriore e i vetri del lato destro del mezzo.

Non appena uditi i colpi è stato prontamente lanciato l’allarme e sul luogo della sparatoria sono giunti gli agenti di Polizia della Questura del capoluogo. Qui, gli uomini di “Viale Otranto”, hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Dalla una prima ricostruzione sono tre i malviventi che hanno imbracciato le armi, tutti con il volto travisato da passamontagna.

Utili alle investigazioni, condotte dalla Squadra Mobile, potranno essere la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.