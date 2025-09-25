Spari a Ugento, trovati due bossoli di arma da fuoco

La chiamata di un cittadino ha fatto scattare l’allerta, segnalando il di due spari esplosi a distanza ravvicinata.

Condividi su

Un allarme in piena serata ha scosso la tranquillità di Ugento. Una segnalazione per colpi di pistola in rapida successione ha fatto scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, giunti sul posto, hanno fatto un ritrovamento due bossoli calibro 9 sull’asfalto, ma nessun ferito o danni.

L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 19.30, in Via Trento un orario in cui le strade sono ancora popolate e il traffico è sostenuto.

La chiamata di un cittadino ha fatto scattare l’allerta, segnalando il di due spari esplosi a distanza ravvicinata.

I carabinieri sono giunti sul posto per verificare la segnalazione. La loro perlustrazione ha portato alla scoperta di due bossoli per terra, inequivocabilmente riconducibili a un’arma da fuoco calibro 9.  Gli investigatori si sono immediatamente messi alla ricerca di indizi che potessero svelare il bersaglio di quei colpi e l’autore del gesto.

Condividi su

Copyright © 2025