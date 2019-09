Giochi e scommesse, a Lecce spesi 219 milioni per ‘tentare’ la fortuna

Non solo non accenna a diminuire, ma cresce… e cresce tanto la spesa degli italiani in giochi e scommesse. Non c’è crisi che tenga. Anzi, pare quasi che la crisi sia un motivo in più che spinge a tentare la fortuna, a provare ad invertire la rotta della vita.

Il ‘Tacco dello Stivale’ è in perfetta tendenza con il resto del paese. Agipronews elaborando i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce che ammonta a 1,1 miliardi di euro la spesa in giochi e scommesse in Puglia nel 2018.

Circa un terzo della spesa va a Bari e provincia, con 346 milioni di euro, seguita da Lecce con 219 milioni e Taranto con 177 milioni.

Il settore che ha trainato gli incassi è quello degli apparecchi da intrattenimento. Si stima che Slot e Videolottery abbiano assorbito la metà della spesa dei pugliesi, ovvero 562 milioni, con un incremento del +1,2% rispetto all’anno precedente.

Da Lotterie e Gratta e Vinci sono invece arrivati 167 milioni (+3%), dal Lotto provengono ben 199 milioni di euro, con un incremento del 2%.

Cresce anche la spesa per il SuperEnalotto, che arriva a 50 milioni di euro (+6,3%) e per le scommesse sportive, con 93 milioni (+3,3%).

Quello del gioco rischia di diventare un vizio a cui nemmeno i percettori del famoso reddito di cittadinanza pare vogliano rinunciare, a costo di andare incontro al rischio concreto di vedersi cancellato il beneficio. Nei giorni scorsi, abbiamo raccontato la segnalazione del Pronto Soccorso dei poveri pervenuta a Leccenews24, in merito agli stratagemmi posti in essere per racimolare contanti da investire in videolottery e gratta e vinci.

Tentare la fortuna per cercare di diventare milionari può essere un sano divertimento, solo se fatto con moderazione e intelligenza. Tutte le altre strade che portano ad intestardirsi nel gioco sono soltanto lo scivolo veloce verso la disperazione.