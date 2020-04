Notano una donna ‘sospesa’ nel vuoto e si arrampicano per salvarla: il coraggioso gesto di due stranieri

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio, in via Duca degli Abruzzi a Lecce. Sfiorata solo grazie all’intervento provvidenziale di due stranieri che si sono trovati nel posto giusto al momento giusto. L’orologio aveva da poco segnato le 14.30, quando una 70enne, ospite di un Bed & Breakfast che si affaccia sulla stradina del centro storico, si è ritrovata ‘sospesa’ nel vuoto.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, se avesse intenzione di compiere un gesto estremo o se si sia trattato di un incidente che poteva prendere una piega drammatica. Fatto è che i due cittadini originari del Marocco, di passaggio nella zona, vedendo quella donna in pericolo non hanno esitato ad arrampicarsi sulla facciata del palazzo per tentare di portarla in salvo. Come nella scena di un film, si sono arrampicati utilizzando la saracinesca di un negozio fino a quando non hanno raggiunto la donna fino a quando sul posto non sono arrivati i rinforzi. Uno è entrato nella stanza dalla finestra e l’ha trattenuta, mentre l’altro l’ha abbracciata, per proteggerla, a diversi metri dal suolo.

Nel giro di pochi minuti, attivata la macchina dei soccorsi, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere tutti in salvo, ma il finale sarebbe stato (forse) diverso senza il coraggio dei due ‘salvatori’ che hanno rischiato tanto pur di portarla al sicuro o evitare che cadesse. Presenti anche gli agenti della Polizia. La 70enne è stata affidata ai sanitari del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale, dove si trova ora sotto osservazione.