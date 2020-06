Va a recuperare la droga nel casolare disabitato e trova i Carabinieri. Arrestato studente 23enne

La segnalazione ai Carabinieri era già arrivata da qualche tempo. Quella abitazione disabitata di Andrano, al centro di un sospettabile viavai, era diventata un luogo di spaccio al cui interno gli uomini dell’Arma avevano individuato la presenza di sostanze stupefacenti.

Si trattava solo di capire chi era il responsabile dell’attività.

E così nella tarda mattinata di ieri i militari dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Tricase, a seguito di un appostamento mirato, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, M. S. (queste le iniziali del suo nome), studente 23enne di Andrano.

Il giovane è stato bloccato all’atto del recupero della droga.

Questo il bottino recuperato:

100 grammi di cocaina contenuta in un sacchetto di cellophane;

di contenuta in un sacchetto di cellophane; 500 grammi di marijuana nascosta all’interno di uno zainetto.

I Carabinieri hanno poi proseguito con la perquisizione personale del giovane e del suo veicolo, sottoponendo a sequestro 1 grammo di cocaina divisa in due dosi e la somma in contanti di 850euro. Requisito anche un bilancino elettronico.

Il 23enne è stato arrestato e al termine delle formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Borgo San Nicola a Lecce.