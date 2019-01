Trovato morto nella sua macelleria, shock a Salice salentino

La tragica scoperta è avvenuta all’alba di oggi. Il corpo senza vita del 65enne è stato trovato privo di vita. Immediata è partita la chiamata ai soccorsi e gli operatori del 118 sono giunti sul posto, tentando invano di rianimare l’uomo.

Ma nulla da fare. Il 65enne, A.B., molto noto in paese, avrebbe deciso di farla finita, impiccandosi in un locale sul retro dell’esercio commerciale. Un gesto estremo che già di per sè racconta un male di vivere arrivato a livelli insopportabili per chi sceglie di porre fine alla propria vita.

Le motivazioni del suicidio non si conoscono, ma quel che è certo che, oltre ai familiari, anche i compaesani sono sotto shock.

L’intera comunità è avvolta dal dolore. “Sempre allegro e cordiale con tutti, mai potevamo pensare a questo terribile epilogo” sono le parole degli amici, anche di coloro che hanno condiviso con il 65enne un passato da sportivo.