Dramma a Novoli, 50enne si toglie la vita lanciandosi dal terrazzo

Risveglio doloroso per gli abitanti di Novoli, città divenuta famosa nel mondo per la sua focara. Alle prime luci dell’alba, un 50enne del posto si è tolto la vita, lanciandosi dal terrazzo della sua abitazione, alla periferia del comune. Un salto nel vuoto che è stato fatale.

Impossibile capire i motivi che hanno spinto l’uomo, sposato e padre di due figli, a compiere un gesto così estremo, quando le lancette dell’orologio non avevano ancora segnato le 6.00.

Sarebbe stato un parente, residente anche lui nel quartiere, ad accorgersi della tragedia. Lo ha trovato riverso per terra, in una pozza di sangue e ha chiesto immediatamente aiuto. Una volta scattato l’allarme, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118, ma per il 50enne, libero professionista, non c’era più nulla da fare. I sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Quando la notizia ha iniziato a fare il giro della cittadina tutti sono rimasti senza parole, increduli. Nessuno avrebbe mai immaginato che l’uomo, conosciuto per essere un grande lavoratore, stava meditando di mettere fine alla sua vita.

La salma, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa di eventuali accertamenti medico-legali, necessari a stabilire le cause del decesso. Sul posto, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.