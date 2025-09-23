Tentato furto a Squinzano, l’allarme e l’arrivo della vigilanza sventano il colpo

Un’efficace combinazione di tecnologia e prontezza operativa ha permesso di sventare un furto con scasso ai danni di un negozio di abbigliamento a Squinzano,

L’episodio si è verificato nella nottata appena trascorsa. Intorno alle ore 02:30, la Centrale Operativa della società di vigilanza ha ricevuto il segnale di allarme proveniente dall’esercizio commerciale del cliente. La risposta è stata immediata e decisiva.

La pattuglia di zona è stata allertata prontamente e si è recata sul posto in pochi minuti. Contemporaneamente, la Centrale Operativa ha provveduto a informare sia il cliente proprietario del negozio, che il 112 per l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Giunta sul luogo, la Guardia Giurata ha subito notato un chiaro segnale di effrazione: il vetro della porta di ingresso era infranto. Questo ha confermato la fondatezza dell’allarme, accelerando le procedure e la comunicazione con il proprietario.

Una volta giunto sul posto anche il proprietario, è stato effettuato un controllo più approfondito all’interno del negozio di abbigliamento. L’ispezione ha rivelato che il malintenzionato, ha agito con estrema fretta. L’unico oggetto rubato è stato il cassetto del registratore di cassa che, fortunatamente, è risultato essere privo di valori.

Successivamente, i Carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi di rito e hanno proceduto al controllo delle immagini registrate dal sistema di telecamere a circuito chiuso installato all’interno dell’esercizio commerciale.

Dall’analisi dei filmati è stato confermato che un individuo è entrato, ha prelevato il cassetto della cassa ed è fuggito immediatamente. Le immagini saranno fondamentali per le successive indagini volte all’identificazione del responsabile di questo tentato furto con scasso.