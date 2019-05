Tutti a casa il 26 maggio, ma per votare! Tariffe agevolate per gli elettori fuori-sede che scelgono il treno

Mancano poche settimane all’election day, il giorno scelto per votare per le Europee e le Amministrative e sono tanti, tantissimi i fuori sede che ora potranno tornare a casa in treno usufruendo delle tariffe agevolate messe a disposizione da Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

Come funziona?

La riduzione sarà valida per chi prenota il viaggio di andata da venerdì 17 maggio 2019 e di ritorno entro mercoledì, 5 giugno 2019. Non solo, in caso di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci, il biglietto a tariffa agevolata sarà valido da venerdì 31 maggio 2019 a mercoledì 19 giugno 2019. Insomma, per chi è lontano per motivi di studio, di lavoro o personali potrà unire l’utile al dilettevole.

Sconti fino al 70%

Gli elettori che raggiungeranno in treno la sede del seggio in cui sono iscritti potranno ottenere uno sconto, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno, nel livello Standard dei Frecciarossa e in seconda classe sugli altri treni. L’agevolazione “Viaggi degli elettori” prevede, per i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, InterCity, InterCity Notte e servizio cuccette, la riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto che, inutile dirlo, sarà valido esclusivamente per il treno e nel giorno prenotati.

Per i treni regionali è prevista una riduzione del 60% sul prezzo del biglietto. Gli elettori residenti all’estero potranno usufruire della tariffa “Italian Elector” (viaggi internazionali da e per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera). In questo caso, bisogerà convalidare il titolo prima della partenza.

Basta solo recarsi nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate ed esibire oltre al documento di identità anche la tessera elettorale (se sprovvisti di tessera elettorale si dovrà sottoscrivere e presentare una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata). Ma attenzione! Quando tutto sarà finito e si tornerà alla normalità, il controllore chiederà, oltre ai titoli di viaggio, anche la tessera elettorale regolarmente timbrata o, in mancanza, una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.

Informazioni sono consultabili nella sezione Viaggi per gli elettori sul sito web trenitalia.com.