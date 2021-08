Intrappolato in una vasca di contenimento, un tasso salvato dai Vigili del Fuoco di Gallipoli

Era finito lì per caso e senza aiuto probabilmente ci sarebbe rimasto. Nella mattinata di oggi, un tasso è stato soccorso dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli grazie ad una segnalazione della Polizia Locale di Ugento. L’animale era rimasto incastrato in una vasca in località Lido Marini.

Alla segnalazione della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco si sono subito precipitati sul posto per salvare il tasso. L’animale era stremato e affamato e probabilmente era rimasto intrappolato nella vasca di contenimento vuota da qualche giorno. Se non fosse stato per l’intervento degli uomini in divisa, l’animale quasi sicuramente non ce l’avrebbe fatta.

Dopo il salvataggio, l’animale è stato consegnato alla Polizia Locale di Ugento che lo ha trasportato presso il museo di Calimera dove il tasso riceverà tutte le cure adeguate.