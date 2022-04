Incendio all’alba, vanno a fuoco due auto della stessa famiglia. In corso le indagini

Sono ancora in corso le indagini per stabilire la natura dell’incendio che questa mattina all’alba, a Taurisano, ha coinvolto due autovetture appartenenti allo stesso nucleo familiare. Erano le 5.45 quando, allertata da una chiamata dei cittadini in centrale, una squadra dei Vigili del Fuoco di Tricase è intervenuta nel comune di Taurisano per un rogo che stava interessando due autovetture: una Renault Modus e una Lancia Y appartenenti alla stessa famiglia.

I Caschi Rossi si sono dati immediatamente da fare: il rischio, infatti, era che le fiamme oltre alle auto danneggiassero anche un abitazione che si affacciava sul luogo del rogo. Domate le fiamme, il personale dei Vigili del Fuoco ha avviato i primi accertamenti. Si dovrà stabilire, innanzitutto, la natura del rogo. Al momento sono in corso le indagini.