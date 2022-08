Taviano, bambino si chiude in auto e poi non riesce ad aprire gli sportelli. Devono intervenire i Carabinieri

Si sono vissuti momenti di autentica paura nel parcheggio dell’Eurospin di Taviano dove nei momenti che precedevano la chiusura, intorno alle 20.00, un bambino ha pensato di movimentare il suo pomeriggio chiudendosi all’interno dell’automobile dei genitori. Una volta che si è reso conto di non riuscire ad aprire più gli sportelli è entrato in panico e si è fatto prendere dalla paura. Sono dovuti intervenire i Carabinieri della locale Stazione per risolvere la questione.

Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, cioè se i genitori avessero momentaneamente lasciato il piccolo in macchina per fare la spesa oppure se tutto è successo in pochi secondi mentre mamma e papà posizionavano la spesa nel portabagagli e il piccolo si sistemava all’interno dell’abitacolo.

Fatto sta che ad un certo punto il piccolo, dopo aver chiuso tutte le sicure, non è riuscito più ad aprire gli sportelli. Non solo, resosi conto della situazione il bambino ha cominciato ad avere tanta paura. Subito sono stati chiamati i Carabinieri che sono sopraggiunti sul posto per risovere la questione insieme a tanti volenterosi che si erano assiepati intorno al veicolo per poter dare il proprio contributo.

Alla fine, e con molta difficltà, si è dovuto provedere alla rottura del finestrino mentre il piccolo in auto era entrato in panico ed era davvero spaventatissimo. Alla fine si è risolto tutto con un abbraccio tra i genitori e il piccolo, tanta paura, e tutto è bene ciò che finisce bene.