Bomba d’acqua a sud della città di Lecce. Ma si tratta di pioggia ‘pulita’

Il diluvio narrato nella Bibbia doveva essere molto simile a quello che fra le 12,30 e le 13,00 si è abbattuto sul versante sud ovest dell’anello metropolitano leccese.

Gocce di dimensioni non comuni e un’intensità pazzesca hanno messo in seria difficoltà i tanti automobilisti che si sono ritrovati sotto il passaggio di un nuvolone nero che quasi fantozzianamente sembrava inseguire coloro che transitavano in zona.

È durato tutto pochi minuti, poi la piccola perturbazione si è spostata a gran velocità interessando altri territori.

Nelle prossime ore il tempo dovrebbe migliorare per poi tornare a riproporre piogge e acquazzoni tra sabato e domenica, per una primavera che continua a profumare d’autunno.