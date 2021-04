Martano, giovane tenta la rapina in salumeria ma il proprietario lo mette in fuga

Tenta il colpo in una salumeria ma il colpo, per sua sfortuna, non riesce. Nella serata di ieri i dipendenti della stazione dei Carabinieri di Martano intervenivano presso una salumeria del centro dove intorno alle 20:20 un uomo aveva tentato di rapinare il proprietario dell’attività.

Si sarebbe trattato di un uomo alto circa 1.70, giovane. Il ragazzo, vestito con maglione e passamontagna neri, con dei jeans verdi, è entrato nella salumeria armato di coltello minacciando il titolare di consegnargli l’incasso.

A sua volta il proprietario ha cercato di difendersi anche lui con un coltello, con il quale ha ferito il ragazzo alla mano destra. Il rapinatore, sorpreso dalla reazione del titolare, si è dato alla fuga a mani vuote. Sul posto è subito intervenuto il personale del dipendente Norm per il sopralluogo e il repertamento delle tracce ematiche.