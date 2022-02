Armato di pistola entra in tabaccheria, ma i presenti reagiscono e lui fugge via

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli che hanno vissuto clienti e titolari di una tabaccheria a Presicce-Acquarica.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.00, quando, un giovane, con il volto coperto e armato di pistola, ha fatto irruzione all’interno della rivendita sita in Corso Dante, a quel punto, però, i presenti, per nulla intimoriti, hanno reagito cercando di fermalo e il malvivente, a quel punto, ha deciso di desistere dal compiere la rapina ed è fuggito via facendo perdere le proprie tracce.

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze delle persone che hanno assistito.

Utile alle investigazioni, potrebbe essere anche la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno della tabaccheria e quelle posizionate nelle zone limitrofe.