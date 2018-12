Tenta di rubare il cellulare ad una donna, ma fugge quando urla. Rintracciato, aggredisce i poliziotti

Con una scusa, ha tentato di portar via il cellulare ad una ragazza, ma le sue urla disperate hanno in qualche modo convinto l’autore della rapina – un giovane extracomunitario – a rinunciare al colpo. Meglio scappare via a mani vuote che finire nei guai, avrà pensato.

Probabilmente, pensava di averla fatta franca, ma l’anonimato è durato pochissimo. Giusto il tempo per gli uomini in divisa di ascoltare il racconto della vittima e rintracciare il malvivente grazie alla dettagliata descrizione fornita. Alla fine un cittadino marocchino classe 1997 è finito nei guai con l’accusa di tentata rapina. E non solo: dovrà rispondere anche di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale perché quando è stato “ritrovato” ha reagito in malo modo.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.00 quando una volante della Polizia si è precipitata in via Lequile, dove era stata segnalata una tentata rapina. Sul posto, gli agenti hanno ascoltato il racconto della ‘vittima’ che, paura a parte, è riuscita a raccontare l’accaduto: un ragazzo straniero aveva tentato di prenderle in cellulare, ma aveva dovuto arrendersi davanti alle sue urla.

La precisa descrizione dell’uomo ha consentito di rintracciare poco dopo l’autore della tentata rapina che ha opposto resistenza ai poliziotti. Per questo, il 21enne è stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per tentata rapina poiché trascorsa fragranza.