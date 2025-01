Un abbonamento si sei mesi a 2,35 euro per viaggiare sui bus di Lecce, Sgm smentisce

“Sgm informa i cittadini che è in circolazione su Facebook un messaggio fraudolento pubblicato da una pagina denominata ‘Trasporto Pubblico Lecce‘, che non ha alcun legame con la nostra società.

Questo post ingannevole promuove una falsa offerta in occasione di un fantomatico anniversario, invitando gli utenti a cliccare su un link per ricevere una card per il trasporto pubblico al costo di 2,35 euro, sostenendo che l’offerta sarebbe limitata a 500 tessere”, con queste parole prende il via la nota stampa ufficiale della società di trasporto pubblico del capoluogo che avverte i cittadini che l’allettante offerta pubblicizzata sui sociale altro non è che un tentativo di truffa.

“SGM chiarisce – prosegue la nota – che non ha mai promosso né autorizzato questa iniziativa. Si invitano tutti i cittadini a non cliccare sul link riportato nel post e a non fornire dati personali o effettuare pagamenti attraverso canali non ufficiali.

A tal proposito, Sgm si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro i responsabili della diffusione di notizie false che danneggiano l’immagine dell’azienda e confondono gli utenti.

L’azienda ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali vengono pubblicate esclusivamente sui nostri canali istituzionali, il Sito web ufficiale: www.sgmlecce.it e le Pagine social ufficiali: Facebook ‘Sgm Società Gestione Mobilità spa’ e Instagram ‘SGM Lecce’.

Infine si rammenta l’importanza di verificare sempre l’autenticità delle informazioni prima di intraprendere qualsiasi azione online”.