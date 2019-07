Tenta il furto nella biblioteca comunale, ma i Carabinieri lo ‘fermano’ mentre prova ad aprire la porta

Furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Sono queste le accuse che i Carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano hanno contestato ad un 33enne di Alliste, sopreso mentre tentava di introdursi, in piena notte, nella Biblioteca comunale della cittadina.

Che cosa sperava di trovare oltre ad una collezione di libri non è dato saperlo. Fatto è che il giovane non ha neppure fatto in tempo ad entrare nell’edificio che si affaccia su via Achille Valentini. È stato fermato prima del colpo, sulla porta di ingresso.

I fatti

Il giovane – G.P. le sue iniziali – stava tentando di aprire con un cacciavite la porta di ingresso della Biblioteca comunale di Casarano, quando è stato sorpreso dai Carabinieri della locale Compagnia. Di certo, non aveva bisogno di libri, vista anche la tarda ora. A quel punto, è scattata una perquisizione personale che ha permesso agli uomini in divisa di trovare gli altri attrezzi che il giovane aveva con sé. Oltre al cacciavite, è stato trovato con un coltello a serramanico e una torcia tascabile. A quel punto è stato chiaro il motivo della ‘visita’.

Tutti gli strumenti sono finiti sotto sequestro, mentre per il 33enne – come detto – è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli