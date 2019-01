Tenta di scardinare la finestra di una casa estiva a Lido Conchiglie. Colto sul fatto, viene arrestato uomo di Parabita

Le località di mare, si sa, d’inverno diventano deserti dove spesso scorazzano ladri e malintenzionati. Così, all’alba di oggi, a Lido Conchiglie, in territorio di Sannicola, è stato arrestato in flagranza di reato Stefano Provenzano, 52enne di Parabita.

L’uomo è stato sorpreso mentre stava tentando di scardinare la grata in ferro di un finestra. L’intento era evidentemente quello di accedere all’interno di un’abitazione estiva nei pressi del lungomare.

A sorprenderlo una pattuglia composta da due comandanti di stazione, i marescialli maggiori Paolo Novello e Luca Russo luca, rispettivamente delle stazioni di Alezio e Sannicola.

I due comandanti si stazione hanno accertato anche altri 3 tentativi di furto ad opera di Provenzano in altre 3 distinte abitazioni.

Nella disponibilità dell’uomo sono stati, infatti, rinvenuti e sequestrati attrezzi da scasso. L’arrestato, indagato per tentato furto in abitazione, adesso si trova in regime di arresti domiciliari.