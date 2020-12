Tenta il furto alla parafarmacia, ma l’arrivo delle guardie giurate fa fallire il colpo

Ha violato il coprifuoco nella speranza di riuscire a compiere il furto, sfortunatamente per lui, è scattato l’impianto di allarme e quindi è stato costretto a desistere dal proseguire nel tentativo.

Colpo sfumato nella nottata appena trascorsa in Via Pordenone a Lecce, dove, poco dopo la mezzanotte un uomo, con il viso travisato, ha forzato la saracinesca della Parafarmacia “San Vito” per entrare e perpetrare un colpo ma, ripetiamo, l’allarme collegato all’esercizio commerciale, lo ha costretto a fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Il sistema di sicurezza, collegato alla centrale operativa dell’istituto “Ggs Velialpol”, ha fatto sì che giungesse immediatamente una guardia giurata che, una volta sul luogo, ha notato i danni e alla serranda.

Una volta avvertiti, sono arrivati anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno dato il via alle indagini, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza. Spetterà a loro dare un volto e un nome all’autore.