Tentano il furto nel parco fotovoltaico, ma arrivano le pattuglie e fuggono via

Si sono introdotti all’interno, hanno cercato di rubare cavi in rame, ma è scattato l’allarme e il colpo è sfumato.

Ladri nella notte in un parco fotovoltaico sulla Strada Provinciale che da Copertino conduce a Galatina.

Le lancette dell’orologio avevano superato da circa mezz’ora l’una, quando, ignoti, sono entrati dentro al terreno e hanno tranciato i fili, i malviventi, però non avevano fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza dell’impianto che ha fatto sì che sul posto intervenisse prontamente una pattuglia dell’istituto di vigilanza Velialpol a cui l’impianto è collegato.

I ladri, quindi, hanno deciso di desistere, ma solo temporaneamente, in quanto, si sono nascosti nelle campagne circostanti allo scopo di portare a compimento l’azione.

Infatti, nel momento in cui gli agenti si sono recati in un altro punto del parco in attesa dell’arrivo dei colleghi e delle Forze dell’Ordine, hanno scavalcato la recinzione e attraverso un foro hanno trascinato i cavi all’esterno, ma proprio in quel momento sono giunte altre pattuglie quindi hanno preso la decisione definitiva di rinunciare fuggendo via.

Al termine del sopralluogo i vigilantes e i militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno rinvenuto a circa 500 metri dall’impianto cinque cavi in rame della lunghezza di venti metri.