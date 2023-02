Tenta il furto in un pub di Via Lequile a Lecce, ma scatta l’allarme e il colpo sfuma

Aveva appena compiuto un furto presso un esercizio commerciale di Lecce ma, non contento, ha tentato il bis in un pub, sfortunatamente per lui è scattato l’allarme, sono giunti gli agenti di un istituto di vigilanza e il malvivente è stato costretto a fuggire via lasciando sul posto anche il bottino della prima ruberia.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 3.00 di notte, quando, i vigilantes di Alma Roma, sono intervenuti in Via Lequile nel capoluogo, dove l’allarme di un esercizio di ristorazione, il Marien Platz, aveva iniziato a suonare.

Giunti sul posto, hanno notato un uomo, con indosso un gilet catarifrangente, che si dava alla fuga. Sulla porta di ingresso erano presenti segni di effrazione, ma non era stato compiuto alcun furto.

Poco dopo, sono arrivati i Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e, nel corso delle verifiche nelle vicinanze del locale, hanno scoperto nascosto dietro un albero, il cassetto di un registrato di cassa, frutto del primo colpo. Sempre nel corso dei controlli, poi, hanno rinvenuto il gilet utilizzato dall’uomo.

Utile alle investigazioni, la visione delle telecamere di videosorveglianza di cui è dotato il Pub.