Tentano in furto in una sala giochi di Carmiano, ma scatta l’allarme e fuggono via. Caccia ai malviventi

Hanno tentato di sradicare dal muro una macchinetta, ma l’allarme è scattato immediatamente e il pronto arrivo degli agenti dell’istituto di vigilanza privata li ha fatti desistere costringendoli a fuggire via a mani vuote.

Ladri in azione nella notte a Carmiano, dove, intorno alla mezzanotte, due persone, con il viso travisato, hanno cercato di compiere un furto presso la sala giochi “Planet Game” in Via Veglie.

Dopo essersi introdotti all’interno, ripetiamo, i malviventi hanno tentato, utilizzando una flessibile e un martello di forzare una macchinetta, ma dopo pochi minuti hanno dovuto rinunciare al colpo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’agenzia privata “Alma Roma” e, insieme a loro, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, ma una volta arrivati i ladri erano già fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

gli uomini dell’Arma hanno svolto tutti i rilievi del caso e hanno dato il via alle indagini per dare un nome e un volto agli autori del gesto.