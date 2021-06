Pensavano di fare il pieno di soldi, ma le casse self-service erano vuote. Ladri via a mani vuote

Pensavano di fare il “pieno” di soldi i ladri che, nel cuore della notte, hanno preso di mira la stazione di servizio IP che si affaccia sul crocevia tra la strada statale 275 e la provinciale che da Surano conduce a Ruffano, ma le colonnine self-service che avevano preso di mira erano già state svuotate. Dentro non c’era più nulla. Il proprietario dell’area aveva prelevato il denaro un’ora prima, mettendolo al sicuro. Così, dopo che il colpo “tecnicamente” era riuscito, i malviventi sono dovuti andare via con un pugno di mosche in mano.

Colpo riuscito, ma i ladri sono dovuti andare via a mani vuote

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.50, quando i Carabinieri della stazione di Nociglia si sono precipitati nel distributore che, poco prima, era stato “visitato” dai malviventi. Più persone, non si sa bene quante, avevano scardinato le casse self-service dell’impianto di distribuzione di carburante, ma nei cassetti non hanno trovato nulla. Neanche un euro. Per questo il colpo è riuscito solo a metà. A svuotarli era stato il titolare dell’area che aveva messo i soldi al sicuro appena un’ora prima del colpo. Il danno del passaggio degli sconosciuti, scappati via a mani vuote, è coperto da assicurazione.

Ora toccherà alle indagini cercare di dare un volto e un nome agli autori del gesto. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Maglie, anche loro giunti sul posto per un primo sopralluogo.