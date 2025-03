“Banda del buco” fallisce il colpo al supermercato di Maglie, malviventi via a mani vuote

Nella nottata appena trascorsa, un tentativo di furto con scasso è stato sventato presso il supermercato MD di Maglie, in via Otranto. La cosiddetta “banda del buco”, dopo aver pianificato un elaborato piano per svuotare la cassaforte, è stata costretta a una precipitosa fuga a mani vuote, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Intorno all’1:30, i malviventi si sono introdotti nel supermarket praticando un foro nel muro , una volta all’interno, si sono diretti verso la cassaforte, riuscendo a forzare una porta blindata. Tuttavia, il sistema d’allarme collegato all’istituto di vigilanza Fidelpol si è attivato e sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i ladri si erano già dati alla fuga, senza essere riusciti a impossessarsi del contenuto della cassaforte né della merce esposta sugli scaffali.

Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i responsabili . Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.