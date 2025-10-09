Tentato furto sventato a Carmiano, allarme mette in fuga i ladri

Nella serata di mercoledì 8 ottobre 2025, la sicurezza e la prontezza di intervento hanno giocato un ruolo cruciale per un’abitazione situata a Carmiano, in provincia di Lecce. Intorno alle ore 19:33, è scattato l’allarme presso la Centrale Operativa della Velialpol, segnalando un’intrusione in atto in un’abitazione di Via Don Niccoli.

Il segnale di allarme furto Carmiano è stato immediatamente processato dagli operatori e la risposta è stata fulminea: è immediatamente allertata la pattuglia di zona più vicina, specializzata nel pronto intervento vigilanza in pochi minuti, la pattuglia è giunta sul posto, riscontrando immediatamente evidenti segni di scasso sul portoncino d’ingresso in legno e sono stati informati sia al proprietario dell’immobile che ai Carabinieri competenti per territorio.

Il successivo sopralluogo, effettuato congiuntamente, ha confermato la forzatura della porta d’ingresso e di una porta interna dell’appartamento. Nonostante la determinazione dei malintenzionati, l’intervento rapido si è rivelato decisivo.

I ladri, disturbati dall’attivazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme e dall’imminente arrivo della vigilanza privata, hanno avuto pochissimo tempo a disposizione. Sono riusciti a rubare soltanto qualche piccolo anello a portata di mano, ma non hanno avuto modo di portare a termine il colpo, abbandonando l’abitazione in tutta fretta.